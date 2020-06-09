Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Закария Туралиев рассказал, что основной ареал обитания Уральской популяции сайгаков на территории нашей области охватывает шесть районов – Акжайыкский, Казталовский, Жаныбекский, Бокейординский, Жангалинский и Таскалинский районы. Незначительные группировки Устюртской популяции сайгаков наблюдаются в Сырымском, Чингирлауском и Каратобинском районах. - Численность поголовья сайгаков Уральской популяции, по данным проведенного авиаучета, в 2019 году составила 217 тысяч особей. Увеличение численности сайгаков, конечно же, сказывается и на эффективности охранных работ, так как увеличился и ареал обитания. Задействованные в охранных мероприятиях по 15 дней 4 группы инспекторов общей численностью 20 человек на 8 автомашинах физически не могут перекрыть весь ареал обитания сайгаков. Группы располагаются в местах наиболее массового скопления сайгаков от 5 до 20 тысяч и более особей. Малочисленные группировки сайгаков по 100-200 голов и менее остаются без должной охраны. Инспекцией в Комитет лесного хозяйства и животного мира и руководству РГКП «ПО Охотзоопром» направлены письма об увеличении штатной численности инспекторов или привлечении дополнительных оперативных групп с других регионов, а также возможности проведения авиапатрулирования в местах обитания сайгаков. На сегодняшний день комитетом лесного хозяйства и животного мира прорабатывается вопрос открытия государственного природного резервата «Бокейорда», который значительно помог бы в решении охраны сайгаков, - рассказал Закария Туралиев. По его словам, с 15 апреля по 15 мая сотрудниками областных территориальных инспекции, природоохранных и правоохранительных органов было проведено 46 рейдовых мероприятий. В Атырауской области - 12 рейдов, в Актюбинской области – 17 рейдов, Западно-Казахстанской области – 17 рейдов. С начала текущего года в Западно-Казахстанской области в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 18 уголовных материалов, из них по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами" – 15 уголовных дел, по статье 337 УК РК "Незаконная охота" – 3 уголовных дела. У нарушителей были изъяты 305 туш и 1280 рогов сайгака. Нанесенный ущерб государству за 2020 год составил 1,3 млрд тенге. Ущерб за одну особь взрослого самца составляет 4 167 000 тенге, за сеголетку и самку 2 916 900 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.