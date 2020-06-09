⠀ До сегодняшнего дня из Армении на территорию региона было ввезено около 6800 единиц автотранспорта. Из них порядка 200 единиц были взяты на учет с 1 июня 2020 года. Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года за №306, стоимость регистрации транспортного средства составляет 11 946 тенге, сообщил начальник управления административной полиции областного департамента полиции Мырзалы Утегалиев. ⠀ - В стоимость регистрации входит сбор за регистрацию, техпаспорт и пошлина за государственный номер. Здесь не предусмотрены другие платежи. Кроме того, следует учитывать, этим автомобилям присваиваются желтые номера, так как эти транспортные средства, находятся на постоянной регистрации в другом государстве. При этом номера будут присваиваться владельцам автотранспорта по их месту жительства и с кодом региона, - пояснил Мырзалы Утегалиев. ⠀ Техпаспорт и госномера, выданные в Армении, сдаются в специализированный ЦОН с момента регистрации автомобиля. До востребования собственника они будут храниться в архиве. Кроме того, стоит отметить, что срок эксплуатации зарегистрированных автомобилей без ограничений. ⠀ - Собственник автотранспорта вправе самостоятельно принять решение о сроках его эксплуатации. Если гражданин хочет перепродать свой автомобиль, то необходимо снять его с регистрации Казахстана, сдать госномер и техпаспорт. В дальнейшем им выдается сохраненный в спецЦОНе номер и техпаспорт, который был приобретен в Армении. Для того, чтобы снять автомобиль с регистрации Армении, собственнику необходимо будет идти туда самому. Кроме того, в соответствии с законодательством РК, он должен будет оплатить таможенные пошлины, сборы за первичную регистрацию и утилизацию. Только после этого он может перепродать автомобиль другому лицу, - объяснил начальник управления административной полиции областного департамента полиции Мырзалы Утегалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.