Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области рассказали, что авария произошла сегодня в 07.40 в Жанаозене. По предварительной информации, общее число пострадавших составило десять человек, двое из них скончались на месте, третий погиб через некоторое время из-за полученных травм, несовместимых с жизнью. - Рано утром в приемный покой центральной больницы Жанаозена с различными травмами тяжелой степени были доставлены семь человек. Пятеро из них с различными переломами находятся в больнице. Одного отпустили на амбулаторное лечение. Еще один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, врачи делают все возможное для стабилизации его состояния, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.