Таким образом, решается проблема нехватки мусорных площадок не только в областном центре, но и в сельских пригородных округах. По данным руководства ТОО «Спецавтобаза» в настоящее время в городе на 700 площадках установлено 3600 мусорных контейнеров. Ежедневно на мусорный полигон в две смены вывозится до 300 тонн мусора. - Акиматом города Атырау закуплено 222 новых контейнера евростандарта, сегодня 120 из них уже прибыли в город и готовятся к установке, оставшиеся 102 контейнера получим до конца текущей недели. Мы планируем их установить на центральных улицах областного центра. Старые же мусорные баки будут отремонтированы и сосредоточены в пригородных сельских округах, - рассказал директор ТОО «Спецавтобаза» Алмас Изтлеуов. Отметим, что сегодня на предприятии, занимающемся санитарной очисткой города Атырау - ТОО «Спецавтобаза», трудятся 280 дорожных рабочих, на балансе имеется 150 единиц спецтехники, из их числа 50 занимаются исключительно сбором и вывозом твердых бытовых отходов.