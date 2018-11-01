По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Днем +8, ночью столбик термометра опустится до 8 градусов мороза. В Атырау также без осадков, +10 градусов днем и -6 градусов ночью. В Актобе днем ожидается ясная погода. Столбик термометра днем достигнет отметки 6 градусов тепла, ночью похолодает до -6. В Актау будет ясная солнечная погода, днем до 10 градусов тепла, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.