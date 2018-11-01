В селе Приуральное Бурлинского района в под фундаментом жилого дома были найдены человеческие костные останки. Пенсионерка Мария СУТЕЕВА проживает по улице Сарыбала, 63 (бывшей Приуральской) еще с конца 80-х годов прошлого века. Улица эта считается окраиной села – неподалеку под кручей протекает Урал. Жутковатую находку под домом на днях обнаружил сын бабушки Марии. - Пару лет назад мы проводили воду в дом. Бульдозер рыл яму, и земля под фундаментом осыпалась. Тогда как-то внимания не обратили, что, возможно, под домом пустота. После этого дом, именно та сторона, где осыпалась земля, стал оседать, а на фундаменте появились трещины, - рассказал Альжан СУТЕЕВ. По словам мужчины, позже его стали мучить сны, связанные с тем местом, где просел фундамент. Потом мужчина заметил, что земля под домом стала проседать больше. Любопытство и сны о предполагаемых сокровищах подвигли его начать копать место обвала. В результате образовался лаз, куда можно было бы спуститься. Оказалось, что под домом что-то вроде комнаты, где можно находиться во весь рост, а на земле лежат кости и черепа. О найденном жильцы дома сообщили местному участковому. - Скорее всего, это старое захоронение. Чьи эти костные останки - сложно установить. Мы обратились в судебно-медицинскую экспертизу г. Уральска, а также пригласили специалистов областного Центра археологии, – сообщил по этому поводу начальник Бурлинского РОВД Даурен УТЕГУЛОВ. Как стало известно, четыре черепа из найденных останков были взяты на экспертизу в Уральск, а во вторник, 30 октября, в Приуральное приехал профессор, доктор исторических наук Мурат СДЫКОВ. Он спустился в подземелье и осмотрел находку. - Костные останки – человеческие. Лежат они беспорядочно. Подземелье просторное, и похоже идет тоннелем. Но копать опасно – земля может обвалиться и засыпать. Пока рано говорить, что это за захоронение, возможно, ему сто лет или больше. Это станет известно после заключения экспертизы, - сказал археолог, и добавил, что если находка имеет большую ценность в историческом плане (к примеру, захоронение относится к народностям, некогда населявшим Приуралье), то тогда будут вестись археологические раскопки, если же костные останки периода Гражданской войны или XIX века, они будут перезахоронены. По словам Марии СУТЕЕВОЙ, прежние его владельцы построили дом в конце 50-х годов. Что было на том месте до него – неизвестно. - Сколько лет я живу в этом доме, столько лет испытываю беспокойство, - признается 80-летняя женщина. - То цветы на окнах сами по себе колышутся, то шаги, то душит кто-то по ночам. А углы комнат постоянно трескаются. Вроде замажу, побелю, а глядишь, и снова трещина в стене. Теперь же после этой находки вообще не знаю, как буду спать, – сокрушается бабушка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.