Сегодня, 1 ноября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам прозвучало последнее слово обвиняемых, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Три водителя, которые находятся под арестом, не признают вину. Они уверены, что смерть узбекистанцев – это несчастный случай. Отрицают свою причастность к трагедии механик и директор автопарка. Они считают, что ответственность лежит на владельце автобуса, который находится в бегах. -  Прошу оправдать меня и выпустить на свободу. У меня дети, семья, - обратились к суду подсудимые. Громкое уголовное дело близится к завершению. Следующий процесс по делу назначен на 5 ноября. Напомним, возле поселка Калыбай Иргизского района Актюбинской области на автодороге Самара-Шымкент произошло возгорание автобуса марки "Икарус", который ехал из Узбекистана в Россию. Погибли 52 человека. На скамье подсудимых три водителя. Еще два человека – механик, директор автопарка – находятся под подпиской о невыезде. Владелец же злополучного автобуса, который также фигурирует в уголовном деле, находится в бегах и объявлен в международный розыск.  