Причиной пожара могли стать сварочные работы, которые проводились на третьем этаже торгового центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал начальник управления контрольно-профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан ТУРЕГЕЛДИЕВ. - По предварительной версии, пожар возник вследствии не соблюдения правил пожарной безопасности во время сварочных работ, которые велись в торговом центре. Ущерб и виновные лица в данный момент устанавливаются, - рассказал Ерлан ТУРЕГЕЛЬДИЕВ. Стоит отметить, что руководство торгового центра вначале года уже привлекалось к административной ответственности за наличие недостатков в обеспечении пожарной безопасности. Напомним, пожар в торговом центре "Променад" произошел рано утром 1 ноября.