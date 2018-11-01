Такая возможность стала реальной благодаря совместным усилиям акимата Атырауской области и АО "Центр Международных программ". 12-13 ноября в гостинице Ренесанс Атырау состоится крупнейшая выставка зарубежных вузов «International Education Fair». Организаторы планируют привезти в Атырау около 20 тысяч бесплатных образовательных грантов для бесплатного обучения казахстанцев за рубежом. В нефтяную столицу съедутся представители 200 университетов из 40 стран мира - вузы партнеры АО «Центр Международных Программ». Планируется, что гости посетят в Казахстане лишь 4 города: Астана, Алматы, Шымкент и Атырау. - В течение двух дней у жителей Атырауской области будет уникальная возможность в живую поговорить с представителями зарубежных вузов, узнать больше о бесплатном образовании за рубежом, а также получить профессиональную консультацию по вопросам в сфере образования, - рассказал президент АО "Центр Международных программ" Жанболат Мелдешов. Кроме того, гости выставки получат информацию о грантах и стипендиях от экспертов, смогут принять участие в специальных предложениях, доступных только на выставке, а также узнают о главных секретах успешной сдачи популярных международных экзаменов. - Международная образовательная выставка International Education Fair очень актуальна для выпускников Атырауской области, так как наш регион развивается очень активными темпами, об этом можно судить по показателям социально-экономического развития. Сегодня на рынке труда востребованы специалисты широкого профиля со знанием иностранных языков и зарубежной практикой. Чтобы регион процветал и дальше нам нужны сильные специалисты, именно поэтому было принято решение провести международную образовательную выставку в Атырау, - рассказала заместитель акима Атырауской области Нурсауле Сайлауова. Отметим, что в настоящее время около 100 тысяч казахстанских студентов обучаются в зарубежных университетах. - Ежегодно количество выпускников казахстанских школ увеличивается. В этом году численность выпускников школ и колледжей выросла на 20 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом и составила 297 000 человек. К 2025 году ожидается, что их количество достигнет отметки около 400 000 человек, очень хорошая положительная демографическая динамика наблюдается и в Атырауской области,- отметил руководитель АО "Центр международных программ" Жанболат Мелдешов. В этом году стипендиальная программа "Болашак" отмечает свое 25-летие, в рамках празднования юбилея в 4 регионах Казахстана будут проходить своеобразные съезды мировых вузов. Также планируется проведение выставок в Астане Алматы и Шымкенте. Напомним, в своем Послании народу Казахстана глава государства отметил особую роль развития человеческого капитала, а также объявил будущий год годом молодежи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.