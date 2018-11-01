С утра 1 ноября все магазины "Хлебзавод №1" продают хлеб из муки высшего сорта по 100 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Так, в фирменных киосках буханка хлеба стоит на 10 тенге дороже, белый нарезной хлеб -  105 тенге. Хлеба, который продавался по 70 тенге за булку, на прилавках и вовсе нет. Покупатели возмущены повышением цен. - Это что такое? У нас и поля есть, и пшеница есть, и мука есть! Куда так цены летят? Кто за этим смотрит? Цена на сахар на днях поднялась. Хотя у нас все склады сахаром забиты. Я пенсионерка. Пенсия у меня маленькая. Как прикажете выживать на эти деньги? - возмутилась жительница города Ольга ЛЫТОНИНА. Заведующая хлебным магазином Юлия ИВАКИНА заявила, что поднятие цен было обговорено всеми предприятиями и на днях все производители поднимут цены. - В середине ноября везде цены поднимутся, это уже решено. Сейчас подорожало дизельное топливо, подорожали оберточные материалы, сырье. Это все расходы. Прежняя цена не покрывала их, - пояснила  Юлия ИВАКИНА. Директор предприятия "Хлебзавод №1" Валерий НОВОПОЛЬЦЕВ заявил, что они до последнего пытались удержать прежние цены. -Повышение цен на муку было последней каплей. Сейчас килограмм муки в ТОО "Белес" стоит 96 тенге. Вместе с тем в городе подорожало масло, жиры, бензин, солярка. Хлеб первого сорта стоит 70 тенге. Эту цену мы пока держим. Но его быстро разбирают. Субсидий нет. В течение месяца на всех предприятиях (хлебопекарнях города - прим. автора) будет такая же цена. Они просто сейчас расходуют свои запасы, - отметил Валери НОВОПОЛЬЦЕВ. Напомним, в хлебопекарнях города заговорили, что в октябре цена на хлеб может вырасти из-за подорожания муки, однако в управлении сельского хозяйства ЗКО заявили, что предпосылок к повышению цены нет. 2 октября в Правительстве РК прошло селекторное совещание под председательством премьер-министра РК Бакытжана САГИНТАЕВА, на котором аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ заявил, что хлеб и мука дорожать не будут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.