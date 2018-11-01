Образование – высшее. Окончил Казахскую коммерческо-финансовую академию по специальности «экономист». В разные годы работал: - ведущий специалистом, главным специалистом отдела финансов Теректинского района, - главным специалистом, руководителем отдела управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области, С апреля 2015 года до настоящего назначения был заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.