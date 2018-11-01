Аманжол САЛИМОВ на протяжении многих лет был акимом поселка Базартобе, Акжайыкского района. Однако несколько лет назад бывший аким Жангалинского района Лавр ХАЙРЕТДИНОВ предложил ему открыть музей в районе. - Я согласился покинуть пост акима поселка и возглавить музей, хотя зарплата директора музея в три раза меньше зарплаты акима. К 25-летию Независимости мы торжественно открыли музей. Я был счастлив, что наконец займусь своим любимым делом. Начал обустраивать его. Работал даже по выходным. Все экспонаты привез сам. Ездил по степи в поисках реликвий. Никто мне средств не выделял. Элементарно даже помощников не было. Я на свои средства в подвале музея воссоздал точную копию тюрьмы времен НКВД, которая состоит из камеры для заключенных, камеры пыток, комнаты для охраны. К нам со всех соседних районов приезжают школьники на экскурсии. Все гости района первым делом хотят посетить именно наш музей. Я про все тяготы и финансовые расходы забывал, когда видел восхищенные лица посетителей музея, - рассказал Аманжол САЛИМОВ. Но, по словам бывшего директора музея, 2-3 месяца назад руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жангалинского района Акнурлы ЕСЛЯМГАЛИЕВА заявила, что якобы местные жители написали жалобу о том, что недовольны работой директора, что его образование не соответствует занимаемой должности и предложила написать заявление об уходе по собственному желанию. - Да, я по образованию зоотехник, но закончил факультет местного управления. Более того, весной следующего года закончу исторический факультет. На что мне Акнурлы ЕСЛЯМГАЛИЕВА ответила, чтобы я на время пошел работать в библиотеку, а как получу диплом, смогу вернуться на должность директора, не то пригрозили уволить по статье. Но это же несерьезно! Они хотят обмануть меня как ребенка. Я сказал, что не согласен. На этом вроде успокоились, - возмутился Аманжол САЛИМОВ. Между тем, как рассказал Аманжол САЛИМОВ, спустя 10 дней ночью ему позвонили местные жители и сказали, что на окраине села из-под слоя песка видны человеческие кости и фрагменты кувшина. - Надо было срочно выезжать на место. Потому что в таких ситуация время терять нельзя. Ведь старинные вещи очень уязвимые. Ветер, животные могут разрушить их. Я сразу позвонил Акнурлы ЕСЛЯМГАЛИЕВОЙ, хотел предупредить. Однако она не ответила. Почему-то она никогда не отвечает на мои звонки. В пять утра я на своей машине выехал на место. Но, к сожалению, к началу рабочего дня я не успел. Я опоздал на три часа. Привез старинные реликвии, два кувшина, наконечники стрел. А на работе меня уже ждали с неприятной новостью. Стало обидно, что обо мне всегда забывали, когда проходили торжественные мероприятия, никуда никогда не приглашали. Я и мой коллектив им нужен был только тогда, когда надо было что-то где-то организовать. Тем более я не по своим личным делам отсутствовал на работе, - рассказал Аманжол САЛИМОВ. Выяснилось, что Акнурлы ЕСЛЯМГАЛИЕВА потребовала от директора написать объяснительную. Аманжол САЛИМОВ отметил, что даже не подозревал, что и сотрудников музея подговорили написать жалобу и на месте составили акт. - Меня уволили за то, что я без уважительной, на их взгляд, причине, отсутствовал на рабочем месте. Кроме этого, Акнурлы ЕСЛЯМГАЛИЕВА сказала: "Я же вам говорила, чтобы вы написали заявление об уходе по собственному желанию!". Я предан своей работе. Никогда никому ничего плохого не делал. Музей для меня - это все. Неужели я заслужил такое отношение к себе? Все, что я делаю, я делаю для людей. Мне через несколько лет на пенсию. Я же не заберу все с собой, - возмутился Аманжол САЛИМОВ. Теперь бывший директор музея намерен подать в суд на отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жангалинского района. -Я не буду больше там работать. Но я буду судиться, чтобы восстановить свое доброе имя. Я советовался с адвокатом. Он сказал, что я был уволен без оснований, - заявил Аманжол САЛИМОВ. В районном отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жангалинского района заявили, что Аманжол САЛИМОВ был уволен за безответственное отношение к работе. - Аманжол САЛИМОВ был уволен с занимаемой должности по статье 52 Трудового кодекса РК "Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя". Он хороший работник, фанат своей работы. Но относится безответственно к своей работе. Без причины покидает музей. Никогда никого не предупреждает заранее. Когда я звоню ему, он говорит, что находится в районе. Хотя на самом деле ездит по степи. Я уважаю этого человека как профессионала. Но так тоже нельзя. Тем более он был несколько раз предупрежден, - заявила Акнурлы ЕСЛЯМГАЛИЕВА.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.