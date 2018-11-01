Аманжол САЛИМОВ считает незаконным свое увольнение с поста директора Жангалинского районного музея, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аманжол САЛИМОВ на протяжении многих лет был акимом поселка Базартобе, Акжайыкского района. Однако несколько лет назад бывший аким Жангалинского района Лавр ХАЙРЕТДИНОВ предложил ему открыть музей в районе.
- Я согласился покинуть пост акима поселка и возглавить музей, хотя зарплата директора музея в три раза меньше зарплаты акима. К 25-летию Независимости мы торжественно открыли музей. Я был счастлив, что наконец займусь своим любимым делом. Начал обустраивать его. Работал даже по выходным. Все экспонаты привез сам. Ездил по степи в поисках реликвий. Никто мне средств не выделял. Элементарно даже помощников не было. Я на свои средства в подвале музея воссоздал точную копию тюрьмы времен НКВД, которая состоит из камеры для заключенных, камеры пыток, комнаты для охраны. К нам со всех соседних районов приезжают школьники на экскурсии. Все гости района первым делом хотят посетить именно наш музей. Я про все тяготы и финансовые расходы забывал, когда видел восхищенные лица посетителей музея, - рассказал Аманжол САЛИМОВ.
Но, по словам бывшего директора музея, 2-3 месяца назад руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жангалинского района Акнурлы ЕСЛЯМГАЛИЕВА заявила, что якобы местные жители написали жалобу о том, что недовольны работой директора, что его образование не соответствует занимаемой должности и предложила написать заявление об уходе по собственному желанию.
- Да, я по образованию зоотехник, но закончил факультет местного управления. Более того, весной следующего года закончу исторический факультет. На что мне Акнурлы ЕСЛЯМГАЛИЕВА ответила, чтобы я на время пошел работать в библиотеку, а как получу диплом, смогу вернуться на должность директора, не то пригрозили уволить по статье. Но это же несерьезно! Они хотят обмануть меня как ребенка. Я сказал, что не согласен. На этом вроде успокоились, - возмутился Аманжол САЛИМОВ.
Между тем, как рассказал Аманжол САЛИМОВ, спустя 10 дней ночью ему позвонили местные жители и сказали, что на окраине села из-под слоя песка видны человеческие кости и фрагменты кувшина.
- Надо было срочно выезжать на место. Потому что в таких ситуация время терять нельзя. Ведь старинные вещи очень уязвимые. Ветер, животные могут разрушить их. Я сразу позвонил Акнурлы ЕСЛЯМГАЛИЕВОЙ, хотел предупредить. Однако она не ответила. Почему-то она никогда не отвечает на мои звонки. В пять утра я на своей машине выехал на место. Но, к сожалению, к началу рабочего дня я не успел. Я опоздал на три часа. Привез старинные реликвии, два кувшина, наконечники стрел. А на работе меня уже ждали с неприятной новостью. Стало обидно, что обо мне всегда забывали, когда проходили торжественные мероприятия, никуда никогда не приглашали. Я и мой коллектив им нужен был только тогда, когда надо было что-то где-то организовать. Тем более я не по своим личным делам отсутствовал на работе, - рассказал Аманжол САЛИМОВ.
Выяснилось, что Акнурлы ЕСЛЯМГАЛИЕВА потребовала от директора написать объяснительную. Аманжол САЛИМОВ отметил, что даже не подозревал, что и сотрудников музея подговорили написать жалобу и на месте составили акт.
- Меня уволили за то, что я без уважительной, на их взгляд, причине, отсутствовал на рабочем месте. Кроме этого, Акнурлы ЕСЛЯМГАЛИЕВА сказала: "Я же вам говорила, чтобы вы написали заявление об уходе по собственному желанию!". Я предан своей работе. Никогда никому ничего плохого не делал. Музей для меня - это все. Неужели я заслужил такое отношение к себе? Все, что я делаю, я делаю для людей. Мне через несколько лет на пенсию. Я же не заберу все с собой, - возмутился Аманжол САЛИМОВ.
Теперь бывший директор музея намерен подать в суд на отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жангалинского района.
-Я не буду больше там работать. Но я буду судиться, чтобы восстановить свое доброе имя. Я советовался с адвокатом. Он сказал, что я был уволен без оснований, - заявил Аманжол САЛИМОВ.
В районном отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жангалинского района заявили, что Аманжол САЛИМОВ был уволен за безответственное отношение к работе.
- Аманжол САЛИМОВ был уволен с занимаемой должности по статье 52 Трудового кодекса РК "Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя". Он хороший работник, фанат своей работы. Но относится безответственно к своей работе. Без причины покидает музей. Никогда никого не предупреждает заранее. Когда я звоню ему, он говорит, что находится в районе. Хотя на самом деле ездит по степи. Я уважаю этого человека как профессионала. Но так тоже нельзя. Тем более он был несколько раз предупрежден, - заявила Акнурлы ЕСЛЯМГАЛИЕВА.
