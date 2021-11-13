– Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. На месте работали сотрудники полиции, которым предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего. После определения степени тяжести вреда здоровью полученных в результате ДТП сотрудниками полиции будет определена квалификация правонарушения а также ответственность виновных. Департамент полиции напоминает водителям и другим участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дорогах а также строго соблюдать правила дорожного движения, - отметили в полиции.

Авария произошла 13 ноября около 12:00 на пересечении улиц Касыма Мусагалиева и Монкеулы в поселке Зачаганск. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на перекрестке столкнулись три машины: Mitsubishi, "Лада" и KIA. В результате аварии пострадали 25-летний водитель автомашины "Ладa", а так же водитель и пассажир автомашины Mitsubishi.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.