В результате аварии пострадали три человека, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Три машины столкнулись на перекрестке в Уральске Авария произошла 13  ноября около 12:00 на пересечении улиц Касыма Мусагалиева и Монкеулы в поселке Зачаганск. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на перекрестке столкнулись три машины: Mitsubishi, "Лада" и KIA. В результате аварии пострадали 25-летний водитель автомашины "Ладa", а так же водитель и пассажир автомашины Mitsubishi.
– Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. На месте работали сотрудники полиции, которым предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего. После определения степени тяжести вреда здоровью полученных в результате ДТП сотрудниками полиции будет определена квалификация правонарушения а также ответственность виновных. Департамент полиции напоминает водителям и другим участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дорогах а также строго соблюдать правила дорожного движения, - отметили в полиции.
Фото предоставлена ДП ЗКО