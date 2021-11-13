Спасатели призывают жителей региона соблюдать правила техники безопасности. 64 уральца получили травмы из-за сильного гололеда Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным службы спасения, 14 ноября в ЗКО возникает угроза сильного гололеда. Автолюбителям посоветовали соблюдать правила ПДД.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +2..+4, ночью похолодает до -1..-3. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается облачная погода без осадков. Днём ожидается +2..+4 градуса, ночью 0..+2 градуса. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - снег с дождем. Днём воздух прогреется до 0..-2 градуса. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау ожидается переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер северный до 14 метров в секунду.
