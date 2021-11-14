В прошлом году аналогичные павильоны обошлись в семь миллионов тенге. Повышение стоимости в ЖКХ объяснили тем, что в этом году подорожали строительные материалы и услуги, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В областном центре появились ещё две тёплые остановки. Они обошлись бюджету в 10 миллионов тенге и установлены вдоль проспекта Н.Назарбаева на остановке "Краеведческий музей" (бывшая остановка "Облисполком" - прим. автора)
и вдоль проспекта Абулхаир хана на остановке "Жигули". Павильоны будут доступны для уральцев с 7:00 до 22:00, ночью они будут закрыты.
Такая стоимость павильона вызвала неоднозначную реакцию со стороны горожан. Большинство уральцев посчитали, что цена слишком завышена.
– 10 миллионов - это очень дорого для нашего города. У нас других проблем достаточно, дороги разбиты, автобусы старые. Обновление лучше начинать с этого, пустите новые автобусы, увеличьте количество автобусов. За 10 миллионов можно купить однокомнатную квартиру с ремонтом или двухкомнатную без ремонта. Считаю, что установка таких павильонов - это необдуманная трата народных денег, - говорит житель города Арслан Бергенов.
Некоторые горожане уверены, что городу необходимы современные остановочные павильоны, в которых будут предусмотрены все удобства для уральцев. Студентка вуза Карина Хамидуллина говорит, что давно пора убирать старые обшарпанные остановки.
– Мне очень нравятся эти остановки. Тепло, светло, чисто, да и телефон можно зарядить. Удобно для пожилых людей и мам с маленькими детьми. Можно укрыться от дождя и ветра. Считаю, что нужно побольше таких остановок устанавливать. В Европе давно везде такие павильоны. 10 миллионов, да дороговато, конечно, но стоит этих денег. Главное, чтоб все качественное было и прослужило долго. Да и от вандалов нужно опасаться, у нас же любят все ломать и портить, - говорит девушка.
Руководитель отдела ЖКХ Нурлыбек Мухаметкалиев рассказал, что в этом году в городе установлены две теплые остановки. Они расположены в местах, где наблюдается наибольшее скопление пассажиров, которые ожидают свой автобус.
– Летом в павильонах будет работать кондиционер, а зимой - обогрев. Кроме этого, для безопасности горожан они оснащены камерами видеонаблюдения. Здесь люди могут зарядить свои смартфоны. Большое витражное стекло обеспечивает хороший обзор. Стоимость составляет 10 миллионов тенге, дороже чем в прошлом году. Это объясняется тем, что повысилась стоимость строительных материалов и строительных услуг, - рассказал Нурлыбек Мухаметалиев.
Стоит отметить, что новые остановочные павильоны передаваться частным предпринимателям не будут
. За чистотой и сохранностью павильонов будут следить представители компании SmartQala, которые будут продавать и пополнять транспортные карты. С них оплата за аренду взиматься на будет.
К слову, в городе идёт работа по установке 20 обычных открытых павильонов. Стоимость их составляет 1,5 миллиона тенге. В следующем году планируется установка ещё четырёх тёплых павильонов и 30 открытых.
Напомним, первый тёплый остановочный павильон на остановке "Евразия" установлен
зимой этого года. Он обошёлся городскому бюджету в семь миллионов тенге. Общая площадь тёплой остановки составила 24 квадратных метра. Павильон оснащён системой отопления, охлаждения, камерами видеонаблюдения. Второй
тёплый остановочный павильон установили на железнодорожном вокзале. Тогда горожан возмутило то, что объекты передали на пользование предпринимателям, а в ЖКХ пообещали, что все расходы по содержанию павильонов будут нести предприниматели.
К слову, в Атырау такие павильоны были установлены за 14 миллионов тенге
.
