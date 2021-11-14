- Подсудимый инкриминируемое ему деяние признал полностью, показал, что «поддался на сию минутную жажду лёгкой наживы», просил суд строго не наказывать. Вина подсудимого подтверждается собранными материалами дела, показаниями потерпевшей, - сообщили в суде.

В пресс-службе Алмалинского районного суда Алматы рассказали о рассмотрении дела о краже. Согласно материалам, преступление произошло на детской площадке. Подсудимый, воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась на играющего ребёнка, украл у неё портмоне стоимостью семь тысяч тенге, в нем находились 35 000 тенге.Суд учёл тот факт, что мужчина ранее не судим и полностью загладил причинённый вред. Ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Приговор суда вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.