– Судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов, отчуждении имущества, а также ограничить право на перемещение за пределы страны. Также в случае непогашения гражданами своих налоговых обязательств по налогам на собственность в отведенный законодательством срок за каждый день просрочки начисляется пеня. Срок уплаты налога на транспорт физическими лицами до 1 апреля года, следующим за отчетным налоговым периодом, то есть за 2020 год срок, истек 1 апреля 2021 года, - сообщили в департаменте.

Оплату налогов можно также произвести через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал Egov, в отделениях Казпочты, через мобильные приложения банков второго уровня.

Иллюстративное фото из архива "МГ" За несколько дней в их поле зрения попали десятки автовладельцев, которые так и не уплатили налоги. Рассчитаться с государством некоторым пришлось на месте. В итоге, во время рейдов с автовладельцев взыскано в бюджет более сотни тысяч тенге. Машины самых злостных неплательщиков отправились на штрафстоянку. В ближайшие дни для поиска неплательщиков рейдовые группы проведут подворный обход. Мероприятия пройдут до конца года.Налогоплательщик обязан исчислить и уплатить сумму налога за налоговый период самостоятельно по налоговой ставке за каждое транспортное средство. Плательщиками налога на транспортные средства являются физические лица, имеющие объекты налогообложения на праве собственности. Налог на транспортные средства физических лиц рассчитывается на основании сведений Комитета административной полиции. Налогоплательщики, у которых был исчислен налог за автотранспорт, находящийся в угоне, проданный автотранспорт, либо некорректно исчислен налог в связи с некорректными характеристиками транспортного средства (указан некорректный объем двигателя, некорректная категория транспортного средства и т.д.), могут исправить данные через мобильное приложение e-Salyq Azamat, направив обращение в уполномоченный орган.