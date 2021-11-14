С 8 по 17 ноября в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 12 ноября сотрудниками патрульной полиции в течение суток на спецстоянку было припарковано восемь автомобилей с неоплаченными штрафами. Из них пять автомобилей из России, три - из Армении. Так, 12 ноября в 17:10 сотрудники патрульной полиции остановили у остановки на улице Сатпаева автомобиль марки Porsche Cayenne, состоящий на учете в РФ. При проверке было установлено, что 30-летний водитель автомобиля имеет неоплаченные 18 штрафов на сумму 265 тысяч тенге. Автомобиль был припаркован на спецстоянке. Кроме того, 12 ноября сотрудники патрульной полиции установили пятерых водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Один из них ранее был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. – 12 ноября в 14:35 сотрудниками патрульной полиции по проспекту Студенческий был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21101. В ходе проверки установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что он ранее был лишен права управления автомобилем по решению суда за управление в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 33-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения". Автомобиль припаркован на специальной стоянке. В настоящее время ведется расследование, - отметили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.