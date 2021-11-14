Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Так, начиная со следующей недели на постоянной основе на городских дорогах будут круглосуточно работать служебные автомашины без проблесковых маячков и опознавательных знаков. – Они будут оборудованы сертифицированными видеорегистраторами для фиксации правонарушений. Количество автомашин не уточняется, - отметили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.