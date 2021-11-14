Иллюстративное фото из архива "МГ" Из 400 человек, больных СПИДом 284 человека проживают в городе Атырау, 13 - в Жылыойском районе, шестеро - в Индерском, двое живут в Кызылкогинском районе, двое являются жителями Макатского района, шестеро проживают в Махамбетском районе. С начала года в регионе выявлено 32 новых случая заражения вирусом, это на 14 случаев больше чем за аналогичный период прошлого года. По словам заведующего отделением эпидемиологии центра по борьбе и профилактике СПИД Толемисовой, 58% всех заболевших - это мужчины, 42% - женщины. – Возрастная категория разная. Зарегистрированы 11 детей в возрасте от 0 до 19 лет, от 20 до 39 лет - 217 человек, от 40 до 62 лет - 92 человека болеют СПИДом. По социальной принадлежности 116 человек из числа работающего населения, 173 человека - безработные. Шесть человек являются учащимися школ и вузов, двое военнослужащих, один пенсионер. Количество больных из числа иностранцев - 79, - говорит врач-эпидемиолог. К слову, основной путь заражения - это половые связи, 80% заболевших подцепили вирус именно этим способом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.