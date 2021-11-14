На большей части западного Казахстана синоптики прогнозируют осадки. Погода на 24 апреля
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь со снегом. В дневное время температура воздуха составит -1..-3, ночью похолодает до -3..-5. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидаются осадки, пройдут дожди с переходом в снег. Днём ожидается +2..+4 градуса, ночью 0..+2 градуса. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - снег с дождем. Днём воздух прогреется до -2..-4 градуса. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау ожидаются дожди. Днём столбики термометра покажут +7..+9 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер северный до 12 метров в секунду.
