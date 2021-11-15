- Этой осенью высадили 2 500 саженцев, весной планируем посадить ещё пятьсот. Саженцы при посадке сразу полили, а вообще на следующий год там будет капельное орошение, поскольку обычный полив из-за солончаковой почвы не подходит, - проинформировал руководитель районного отдела ЖКХ.

Как рассказал руководитель отдела ЖКХ ПТ и АД Бурлинского района Дастан Акмамбетов, саженцы карагача, лоха серебристого, тополя пирамидального высажены аллеей шириной восемь метров. Она ограждена металлическим забором для защиты от бродячего скота. По словам Дастана Акмамбетова, аллея будет своего рода разделительной полосой между южной объездной дорогой и планирующимся в будущем строительством за ней нового микрорайона.Он добавил, что ухаживать за саженцами будет компания «Докастройком», которая занимается текущим ремонтом и содержанием дорог в Аксае. К слову, установку металлического ограждения также производила компания «Докастройком». На ограждение, высадку саженцев и капельное орошение из районного бюджета предусматривается порядка 50 миллионов тенге.