- Заявление по форме согласно приложению к Правилам (сформируется автоматически после заполнения заявки);
- Сканированный документ, удостоверяющий личность заявителя и при наличии супруга(и);
- Сканированный документ об образовании (дипломы, сертификаты);
- Сканированное свидетельство о заключении брака (при наличии);
- Сканированное свидетельство о рождении детей (при наличии);
- Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на заявителя и всех членов семьи по Республике Казахстан;
- Сканированная справка с места работы, а также, в случае осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности – Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимательства;
- Сканированная справка о доходах за последние шесть месяцев, подтверждающая ежемесячных доход заявителя в размере не менее 40 (сорока) месячных расчетных показателей;
- Сканированные документы, подтверждающие трудовой стаж в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан (в случае необходимости подтверждения работы в бюджетной организации необходимо прикрепить сканированные страницы трудовой книжки или сканированную справку с информацией о стаже);
- Сканированная справка о наличии сберегательного счета (депозита) в банках второго уровня и номере банковского счета с выпиской об остатке и движении денег;
- Сканированные документы, подтверждающие личные достижения заявителя в различных сферах деятельности (учитываются достижения в профессиональной сфере, к примеру: грамоты, награды и благодарственные письма от руководства).
- В случае изменения места регистрации на территории города Алматы за последние 2 года предоставляется сканированный документ из органа миграции (Управление миграционной полиции), подтверждающий 2-х летнюю регистрацию.
