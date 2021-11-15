По программе предлагается аренда квартир в двух ЖК, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Куда обратиться уральцам для получения жилищного сертификата от государства Иллюстративное фото из архива "МГ" Приём заявлений и документов пройдёт с 15 по 20 ноября. 1 050 квартир в аренду без права выкупа предлагают в ЖК «Алма сити-5» Наурызбайского района и ЖК «Мәдениет» Алатауского района. Арендное жилище предоставляется на пять лет. Подать заявку могут граждане Казахстана, не достигшие возраста 29 лет, закончившие учёбу (и/или школа, техникум, вуз) и работающие. Необходимо иметь подтверждение постоянной регистрации в Алматы не менее двух последних лет, а также подтверждение отсутствия у заявителя, супруга или супруги, несовершеннолетних детей жилья на праве собственности (исключением являются жилые дома в аварийном состоянии). Подать заявки можно на сайте almaty-jastary.info. Какие документы необходимо подать?
  • Заявление по форме согласно приложению к Правилам (сформируется автоматически после заполнения заявки);
  • Сканированный документ, удостоверяющий личность заявителя и при наличии супруга(и);
  • Сканированный документ об образовании (дипломы, сертификаты);
  • Сканированное свидетельство о заключении брака (при наличии);
  • Сканированное свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на заявителя и всех членов семьи по Республике Казахстан;
  • Сканированная справка с места работы, а также, в случае осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности – Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимательства;
  • Сканированная справка о доходах за последние шесть месяцев, подтверждающая ежемесячных доход заявителя в размере не менее 40 (сорока) месячных расчетных показателей;
  • Сканированные документы, подтверждающие трудовой стаж в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан (в случае необходимости подтверждения работы в бюджетной организации необходимо прикрепить сканированные страницы трудовой книжки или сканированную справку с информацией о стаже);
  • Сканированная справка о наличии сберегательного счета (депозита) в банках второго уровня и номере банковского счета с выпиской об остатке и движении денег;
  • Сканированные документы, подтверждающие личные достижения заявителя в различных сферах деятельности (учитываются достижения в профессиональной сфере, к примеру: грамоты, награды и благодарственные письма от руководства).
  • В случае изменения места регистрации на территории города Алматы за последние 2 года предоставляется сканированный документ из органа миграции (Управление миграционной полиции), подтверждающий 2-х летнюю регистрацию.
После подачи заявления и документов можно отслеживать результат через личный кабинет на сайте. Подробности можно узнать в управлении жилищной политики Алматы: +7 (727) 225 14 07 и +7 (727) 225 14 52 (внутренний - 2).