- Особое внимание уделено очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов и других мест общего пользования. Организована массовая уборка опавших листьев, - сообщили в управлении жилищной политики Алматы.

В горах снегопад начался в первом часу ночи. До города осадки дошли к утру. Коммунальщики в верхней части города производят посыпку противогололедными материалами.По прогнозу «Казгидромета», снегопад продолжится до обеда. Днём ранее служба «112» рассылала штормовое предупреждение. В Алматы 15 ноября будет снег, туман и гололёд. В горах под мегаполисом штормовое предупреждение сохранится до 17 ноября. Там ожидается снегопад, гололёд, туман и сильный ветер. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.