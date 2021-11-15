- Казахстан сделал беспрецедентный рывок в инновациях, в создании финтех продуктов. Эти продукты улучшают жизнь казахстанцев сегодня и сейчас, - сказал Михаил Ломтадзе. - Драйвером инноваций является Kaspi.kz, который стал примером для многих не только в Казахстане, но и на мировой арене. Компания Kaspi.kz создана в Казахстане и все разработки наша команда делает в Казахстане.

- Технологии и инновации улучшают стандарты жизни казахстанцев и повышают конкурентоспособность страны на мировой арене, - добавил Михаил Ломтадзе. - Мы уже достигли больших успехов, и есть ещё огромный потенциал дальнейшего развития цифровых сервисов.

На IX Конгрессе финансистов Михаил Ломтадзе поделился своим видением цифрового развития Казахстана.Глава и сооснователь Kaspi.kz также отметил, что сегодня казахстанцы не носят с собой наличные, покупают товары с доставкой, оплачивают платежи без комиссий, регистрируют автомобили онлайн прямо в приложении. Всего несколько лет назад никто даже не мог себе представить, что такое возможно в Казахстане. «Возьмите любой финансовый институт – всё делают инновации, занимаются дижитализацией. 2-3 года назад никто этим не занимался, а сейчас для всех это стало важным приоритетом», - подчеркнул Михаил.Михаил отметил, что часто слышит жалобы коллег по сектору, что текущее регулирование не дает им возможность создавать инновационные сервисы и развиваться. И предложил три шага, которые помогут создать дополнительные возможности для развития.Михаил Ломтадзе пояснил, что, например, «Халык Банк» планирует участвовать в приватизации «Казпочты», другие финансовые институты приобретают мобильных операторов. Такие приобретения могут создать новые возможности для расширения бизнеса и создания инновационных сервисов для казахстанцев. «Но надо быть осторожным, - добавил Михаил, - потому что эти приобретения делаются за счёт вкладчиков. Регулирование всё равно нужно, но, наверное, в этом направлении имеет смысл облегчить».«Открытая банковская платформа даст всем игрокам равный доступ к банковской информации и клиентам, - пояснил глава Kaspi.kz, - Уже сейчас все создают инновационные продукты, а будут создавать ещё быстрее и сделают финансовые услуги более доступными для граждан. Это классно! Мы много раз это обсуждали, но пора уже что-то с этим сделать.»«С этим, наверное, коллеги не согласятся, но надо дать возможность технологическим компаниям получить доступ к Open API. Это казахстанские технологические компании, международные технологические компании и даже иностранные финансовые институты. Чего мы боимся? Почему банковский сектор Казахстана боится конкуренции с иностранными банковскими или технологическими компаниями? - спросил Михаил, - Надо облегчить им вход на казахстанский рынок. От этого выиграет потребитель, будет конкуренция. В последние 2-3 года мы друг друга расшевелили и все занялись диджитализацией. Если зайдут иностранные технологические компании и финансовые институты, мы еще быстрее будем развиваться - конкуренция это хорошо!». «Мы со стороны Kaspi конкуренции не боимся, но знаем, что коллеги против того, чтобы сюда заходили иностранные компании», - сказал в завершении своего выступления Михаил.