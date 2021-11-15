Средний размер пенсионных выплат на первого ноября 2021 года составил 99 804 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Средний размер пенсии в Казахстане продолжает снижаться Иллюстративное фото из архива "МГ" В министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что с января по октябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии направили порядка 682,8 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – один трлн 543,2 млрд тенге. По состоянию на первое ноября 2021 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 230 тысяч человек. Стоит отметить, что на начало 2021 года средний размер пенсионных выплат составлял 94 733 тенге. После индексации пенсий он вырос до 100 308 тенге - такова была средняя пенсия на первое марта. Ещё первого июня она составлял 100 019 тенге. В конце лета размер средней пенсии составил 99 857 тенге на человека, то есть уже ниже показателя в 100 тысяч тенге. В октябре средний размер незначительно поднялся до 99 887 тенге. Но уже в ноябре он составил 99 804 - снизился на 83 тенге. Тем временем цены на продукты питания выросли. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.