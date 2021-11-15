11 ноября Профсоюзная организация «АвтоВАЗ», что 12 ноября устанавливается простой с компенсацией для работников, занятых выпуском автомобилей в связи с отсутствием комплектующих изделий. Позже в самом «АвтоВАЗ» сообщили, что на сутки остановилось не всё производство (как сообщили в ряде СМИ), а только работа автосборочных линий. Производство же двигателей, КПП, шасси, металлургия, прессовое производство продолжили деятельность. Перспективы не радужные - в компании добавили, что трудности с поставками электронных компонентов могут сохраниться до середины 2022 года. «АвтоВАЗ» не выходил на полную мощность с июня до начала ноября. А автосборочные линии уже останавливали в конце августа. Эксперты предполагают, что эта приостановка не только не первая, но и не последняя. Нехватка микрочипов для автомобильного производства началась с пандемии. Сначала проблемы были из-за закрытых границ. Позже их начали больше передавать для сборки медоборудования. А уже в этом году на крупных заводах произошли вспышки заражений и пожар. С проблемой столкнулись почти все автопроизводители. Как сообщали иностранные СМИ, Mercedes весной временно останавливал производство седанов С-класса, чтобы использовать чипы для выпуска более дорогих моделей. Также поступили и в Renault. Nissan решили отказаться от навигационных систем в нескольких моделях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.