Председатель правления СПК в ЗКО уволился после аудиторской проверки
Алимжан Тохтасунов написал заявление на увольнение девятого ноября. В этот же день на его место был назначен новый председатель, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Алимжан Тохтасунов
Как сообщил риск-менеджер СПК Aqjaiyq Мирфат Бисекенов, после коллективной жалобы на председателя правления Алимжана Тохтасунова была организована аудиторская проверка, которая выявила незначительные нарушения.
- После того, как экс-председатель СПК их устранил, он написал заявление на увольнение по собственному желанию. И с девятого ноября он уволился. Этим днём был назначен новый председатель СПК Aqjaiyq, - рассказал Бисекенов.
Между тем аким ЗКО Гали Искалиев на совещании СПК Aqjaiyq поблагодарил председателя правления Алимжана Тохтасунова за плодотворную работу в течение последних семи месяцев на посту председателя правления и пожелал удачи в дальнейшей работе, в связи с переходом на другую работу, по собственному желанию.
- Это всё является хорошим показателем работы коллектива СПК под руководством Тохтасунова. Однако у коллектива возникли разногласия в стиле управления, но, как говорится – не ошибается тот, кто не работает, - отметил Искалиев.
Для дальнейшей работы в данных направлениях аким области рекомендовал совету директоров СПК Aqjayq рассмотреть на должность председателя правления Жениса Калиева, который имеет большой опыт в строительстве и проектном управлении. Женис Калиев был назначен 9 октября. На официальном сайте говорится, что он окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию, бакалавр строительства (2010 год), Нукусский строительный техникум Промышленно - гражданское строительство, по специальности «техник -технолог-строитель». До назначения был заместителем председателя правления АО «СПК Aqjaiyq».
Напомним, после обвинений в грубости Алимжан Тохтасунов ответил на жалобы подчиненных и потребовал проверку по каждому факту, и если доводы подтвердятся, он был готов уволиться.
