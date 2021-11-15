ЧП произошло десятого ноября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Три человека пострадали в Атырау при взрыве котла в жилом доме Фото: ДЧС Атырауской области В жилом доме по улице 24 микрорайона Балауса произошёл хлопок газо-воздушной смеси отопительного котла на природном газе с последующим горением дома. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Тогда в больницу попали двое парней и девушка. Сегодня, 15 ноября, в управлении здравоохранения Атырауской области отметили, что двое 19-летних парней находились в отделении реанимации областной больницы с ожогами II - III степени.
- Один пациент с термическими ожогами 85 - 90% поверхности тела скончался в отделении реанимации 14 ноября. Другой с термическими ожогами 90 - 95% поверхности тела скончался 15 ноября, - пояснили в ведомстве. - Ещё одна пострадавшая получает лечение.
Ранее сообщалось, что она получила 25-30% ожогов тела.