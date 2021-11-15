Устроивших на крыше автобуса фейерверк хулиганов задержали в Алматы
Один из них при совершении злодеяния пострадал, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
Видео появилось в сети 11 ноября. На кадрах видно, как два человека забрались на крышу автобуса и запустили фейерверки. После этого они спрыгнули с транспорта и сбежали.
Как оказалось, в «шоу» участвовали четыре человека, все они задержали.
- Один отвлекал водителя автобуса, второй – снимал происходящее на камеру сотового телефона, ещё двое – непосредственные исполнители, забравшиеся на крышу общественного транспорта и устроившие салют. Среди них есть несовершеннолетние, - рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.
Подозреваемые проходят по статье за хулиганство. Также они нарушили статью и административного кодекса - применение пиротехнических изделий в населённых пунктах. К слову, один из задержанных получил травму головы, прыгая с крыши автобуса.
Позже в сети появилось видео уже от самих участников.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!