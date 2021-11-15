- Недалеко от асфальтового завода произошло столкновение трёх автомобилей. Водитель Volkswagen Golf не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Jetta и ехавшей за ней "ВАЗ-2110". С места происшествия с различными травмами каретой скорой помощи в больницу доставлены двое пострадавших, - пояснили в пресс-службе ведомства.

- 44-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота, закрытый перелом нижней трети голени справа. Ещё одному мужчине 50 лет диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота, - отметили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла сегодня, 15 ноября, примерно в 7:40.В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что пострадавших госпитализировали в многопрофильную больницу Уральска.