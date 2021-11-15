Охранники частного агентства «Сова» были признаны виновными в превышении полномочий и убийстве 32-летнего Куаныша Ахметова. Потерпевшие и родственники осуждённых подали апелляции на приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Родственники осуждённого Аяна Кафизова заявили, что не согласны с приговором суда первой инстанции. По их словам, Кафизов и Адилов не знали погибшего и пытались ему помочь.
- Аян Кафизов и Абзал Адилов не убивали Ахметова. Мужчина запрыгнул на забор из профлиста, а они его попытались снять оттуда, схватив за ноги и пояс. Ахметов сопротивлялся. Охранники хотели ему помочь. Смерть наступила по неосторожности, - сказал отец Кафизова Кайрат Утеев.
Родственница осужденного Кафизова отметила, что молодые люди сидят не за что.
- Следствие шло два года. Сестра погибшего писала жалобы во все инстанции. Мы в это время ждали справедливого приговора. Не дождались. Приговор слишком суров. Адилов отдал почку девушке из Шымкента, такой человек не мог пойти на убийство. Мужчина серьёзно болеет. Это было видно на заседаниях суда, - рассказала Мансия Хаймушева.
Адвокаты осужденных заявили, что направили апелляционную жалобу в областной суд. Они просят переквалифицировать дело.
- Мы просим переквалифицировать дело по статье 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности» и оправдать Кафизова и Адилова по статье «Убийство». Мужчина умер от рваных ран плеч и подмышечных впадин и острой кровопотери. Других тяжких повреждений на теле погибшего эксперты не обнаружили, - отметил адвокат Тельман Жусупов.
Сторона потерпевших также не согласилась с приговором и подала апелляцию.
- Суд вынес минимальное наказание по статье «Убийство». И Коныскали тоже получил маленький срок за участие в этом деле. Кафизов сказал кассирше на АЗС, чтобы она не подходила к моему умирающему брату, заявив, что он наркоман и сбежал с больницы. Это говорит об умысле на убийство, - отметила сестра погибшего Бахыт Ахметова.
25 декабря 2019 года в Уральске насмерть забили
мужчину. Тогда под подозрение попали сотрудники частного охранного агентства "Сова." 27 декабря в редакцию "МГ" обратились родственники погибшего 32-летнего Куаныша Ахметова. Они рассказали, что Куаныш был настолько сильно избит, что скончался от потери крови
. По данному делу были задержаны сотрудники частного охранного агентства "Сова". Одним из подозреваемых оказался Абзал Адилов, который спас жизнь незнакомой девушке, подарив ей свою почку
.
На прениях сторон прокурор ЗКО Сакен Молдашев заявил, что вина
подсудимых полностью доказана.
28 октября в суде огласили приговор
. В убийстве признаны виновными охранники агентства «Сова» Аян Кафизов и Абзал Адилов, которых приговорили к 18 и 17 годам лишения свободы. Третий фигурант дела Абутали Консыкали признан виновным в превышении полномочий и осужден к 2,5 годам колонии.
Руслан АЛИМОВ