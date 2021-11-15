Если учесть доставку и налоги, то даже те модели, которые в России стоят дешевле, в итоге обойдутся ощутимо дороже, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
О том, что казахстанцам выгоднее покупать автомобили в России, регулярно говорят владельцы машин с российским учётом. Аналитики Energyprom.kz
сравнили цены по трём самым популярным производимым в Казахстане брендам - KIA, Chevrolet и Hyundai.
В Казахстане линейка новых автомобилей KIA
представлена девятью моделями. Их стоимость варьируется от семи млн до 15,3 миллионов тенге.
- Цены на некоторые модели при пересчёте с рублей в тенге (по среднему курсу за октябрь) в автосалонах РФ изначально выше, чем у дилеров в РК. К примеру, идентичные по комплектации KIA Cerato Classic в РК и в РФ стоят 8,19 миллионов и 8,31 миллион тенге соответственною. То есть в РК эта модель обходится на 124 тысячи тенге дешевле даже без учёта вопросов доставки и налогов. Что касается, к примеру, модели Sportage Comfort, здесь разница цен на автомобили одинаковой комплектации составляет более полутора миллиона тенге в пользу РК, - отмечают аналитики.
В то же время некоторые модели действительно стоят в России дешевле. Например, Soul Luxe и Picanto Style. Однако если учесть доставку и налоги, то даже те модели, которые в России стоят дешевле, в итоге обойдутся дороже. Разница в пользу Казахстана с финальной стоимостью авто из России варьируется от 212 тысяч до 2,9 миллионов тенге.
Линейка базовых комплектаций Chevrole
t в Казахстане представлена 10 моделями, при этом в России продаются только шесть из них. Две модели изначально стоят в Казахстане дешевле — Nexia Optimum и Spark Optimum на 9,8 тысяч и 817 тысяч тенге соответственно.
Hyundai
представлен в Казахстане семью моделями стоимостью от 6,4 миллионов до 20,4 миллионов тенге. Цены в автосалонах России на аналогичные модели варьируются от 5,8 миллионов до 21,5 миллиона тенге. Tucson Comfort и Santa Fe Comfort в Казахстане стоят изначально заметно дешевле. Elantra Base и Creta Dynamiс дешевле в России. Однако и здесь итоговая стоимость для казахстанцев будет заметно выше.
- По крайней мере на текущий момент утверждать что-либо о выгодах покупки в РФ новых авто популярных у казахстанцев брендов нельзя. Такая ситуация может сложиться только искусственно — к примеру, все помнят неадекватный скачок курса рубля относительно тенге в 2014–2015 годах. Но в текущих условиях и при реальном обменном курсе ни о чём похожем говорить не приходится, - заключили аналитики.
