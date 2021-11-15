Тело обнаружили близ Ботанического сада, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тело повешенного мужчины нашли в Алматы Изображение с сайта Pixabay Zakon.kz сообщил, что тело повешенного мужчины нашли рядом с Ботаническим садом. В пресс-службе департамента полиции Алматы информацию подтвердили.
- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства). Причину смерти 29-летнего гражданина установит судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в ведомстве.
