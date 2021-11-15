В список добавили четыре категории граждан, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Два новых участка платной парковки появятся в Алматы Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении городской мобильности сообщили, что расширен список категорий лиц, которые могут бесплатно пользоваться платными парковками Алматы. Соответствующее постановление подписал аким мегаполиса. Добавлены:
  • ветераны боевых действий на территории других государств;
  • законные представители ребёнка инвалида с рождения и детей-инвалидов;
  • многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын Алқа» и «Күміс Алқа»;
  • пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне.
Ранее в списке были лишь две категории граждан:
  • участники, инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним;
  • инвалиды I и II группы.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.