В Алматы расширили список категорий, которые могут бесплатно пользоваться платными парковками
В список добавили четыре категории граждан, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В управлении городской мобильности сообщили, что расширен список категорий лиц, которые могут бесплатно пользоваться платными парковками Алматы. Соответствующее постановление подписал аким мегаполиса.
Добавлены:
ветераны боевых действий на территории других государств;
законные представители ребёнка инвалида с рождения и детей-инвалидов;
многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын Алқа» и «Күміс Алқа»;
пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне.
Ранее в списке были лишь две категории граждан:
участники, инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним;
инвалиды I и II группы.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!