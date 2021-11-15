Документ сейчас находится на публичном обсуждении, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Площадь и 11 улиц хотят переименовать в Уральске Фото из архива "МГ" На портале "Открытые НПА" на публичном обсуждении находится решение областного маслихата ЗКО "о переименовании некоторых составных частей города Уральск". Согласно документу, опубликованному девятого ноября, по постановлению акимата ЗКО планируется переименовать площадь имени Маншук Маметовой в площадь Батыр қыздар. Кроме того, изменения в названии коснутся и 11 городских улиц. Так, планируют переименовать: улицу Московская – на улицу Тәуелсіздік; улицу Мирзоян – на улицу Желтоқсан; улицу Согласия – на улицу Шәпет Қоспанов; улицу Тәуелсіздік – на улицу Бисен Жұмағалиев; улицу Светлая – на улицу Базарбай Жұманиязов; улицу Надежда – на улицу Тұяқберді Шәмелов; улицу Лиственная – на улицу Жаңғали Набиуллин; улицу Букетная – на улицу Николай Чесноков; улицу Вольная – на улицу академик Сухан Камалов; улицу Ореховая – на улицу Алдияр Рахметов; улицу Евразийская – на улицу Еуразия. Кстати, оставить свое мнение можно будет до 23 ноября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.