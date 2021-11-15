- Признан виновным по части 3 статьи 611 Кодекса РК об административных правонарушениях (невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП, участником которого он является) и привлечён к административной ответственности в виде штрафа на сумму 204 190 тенге в доход государства, - говорится в постановлении.

Дело рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Актау. Авария произошла в конце сентября в 16 микрорайоне. Не имеющий права управления житель города сел за руль «ВАЗ 21154» и ударил чужой автомобиль. После столкновения он сбежал с места ДТП.Документ вступил в законную силу.