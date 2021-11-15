- Ко мне поступают сигналы о том, что у нас очень непрозрачная система планирования закупа оборудования. Объясните, как он происходит? - задал вопрос глава региона.

- Почему частная больница говорит, что это дорого. А главврач поликлиники говорит, что это нормально? - задал вопрос аким ЗКО. - Я не говорю, что тут есть какие-то коррупционные составляющие, но всё же поручу разобраться в этой покупке. Нужно за государственные деньги закупать оборудование по самой выгодной цене.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 15 ноября, в акимате ЗКО состоялось заседание с участием руководителей медицинских центров, поликлиник и больниц области, на котором выступил с докладом исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков. Он отметил, что в области в рамках оказания гарантированного объёма медицинской помощи работают 38 государственных и 11 частных медицинских организаций. В регионе трудятся более 1 700 врачей и более 6 500 медицинских работников. Также он сообщил, что в области закупили новое оборудование. Правда, не всё планируемое. По словам Армана Калибекова, причиной тому стала пандемия - многие средства перенаправили на закупку оборудования для борьбы с COVID-19. Аким ЗКО Гали Искалиев сказал, что жители региона вынуждены обращаться за медицинской помощью в другие области или за границу из-за отсутствия необходимого оборудования.Руководитель облздрава пояснил, что закуп происходит после заявок от медорганизаций, которые составляются на основании потребностей. Далее заявки предоставляют управлению экономики и бюджетного планирования для рассмотрения на сессии маслихата. А после выделения средств направляется письмо в организацию, откуда поступила заявка, и происходит закуп через тендер. Арман Калибеков для прозрачности закупа оборудования внёс предложение создать бизнес-совет при управлении здравоохранения ЗКО, привлечь в него независимых экспертов, общественных деятелей, депутатов маслихата, членов медицинского совета и партии Nur Otan. Аким ЗКО рассмотрел закуп на примере одной из поликлиник города. Стало известно, что лор-комбайн (диагностико-терапевтическая установка) поликлинике №6 обошелся в 83 миллиона тенге. Главврач поликлиники отметил, что лор-комбайн Австрийского производства, он предназначен для первичной диагностической помощи при заболевании слуховых проходов. После чего пояснил, что решение - какое оборудование купить, принимает лор-врачи из поликлиники, метролог и специалист по госсзакупу. Гали Искалиева очень удивился, что больше никто не принимает участия в решении таких вопросов. Он обратился к лор-врачу Азамату Истаеву из частного медицинского центра с вопросом - купили бы они такое оборудование себе в частную клинику? Врач ответил - "нет, это дорого". Арман Калибеков заверил, что частные медцентры могут напрямую закупать оборудование с завода-изготовителя на порядок дешевле, однако у государственных клиник такого шанса нет. Госорганизации ведут закуп только через тендер, где уже участники выдают ценовые предложения.Гали Искалиев сказал прекратить приобретение медицинского оборудования в области пока не будет создан для этого бизнес-совет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании