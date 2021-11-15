Изображение с сайта Pixabay Всего 20 рабочих дней будет в последний месяц года. Первого декабря в стране отмечают День Первого Президента, он приходится на среду. Следующие праздничные выходные дни дарит День Независимости - 16 и 17 декабря. Праздники приходятся на четверг и пятницу, следом работающие пятидневку отдохнут ещё 18 и 19 (субботу и воскресенье). 31 декабря выпадает на пятницу. По календарю это рабочий день, однако, некоторые компании не работают перед праздником по собственному желанию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.