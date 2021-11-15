16 ноября в ЗКО ожидается туман, ночью на юго-востоке области гололед. Более полусотни уральцев получили травмы из-за гололеда (фото) На большей части республики ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе, востоке с низовой метелью.
  • В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -6..-8. Ветер северный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается снег. Днём ожидается 0..-2 градусов, ночью -2..-4 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - облачная погода. Днём будет до -6..-8 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +2..+4 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер северный до 20 метров в секунду.
