Фото с сайта Pixabay.com Сезон дождей и первого снега настал, а это значит, что мы чаще будем возвращаться домой с мокрой обувью. Главное правило - начинайте сушить обувь как можно быстрее, а желательно сразу после того, как пришли домой. В противном случае в мокрой обуви начнут размножаться бактерии, которые способствуют появлению неприятного запаха и плесневых разводом. Помимо этого, чем дольше обувь будет мокрой, тем быстрее обувь потеряет свое качество, испортив при этом свой внешний вид. Итак, первым делом необходимо удалить грязь. Делать это нужно с помощью влажной тряпки. Исключение замшевая обувь, их лучше бережно промокните полотенцем. Ни в коем случае не чистите замшевые сапоги в мокром виде. Далее необходимо вытащить стельки и снять шнурки, их нужно сушить отдельно. Поместите в обувь формодержатели, если под рукой нет специальных приспособлений, то можно воспользоваться газетой. Сушить сапоги и ботинки на батареях и рядом с обогревателями категорически нельзя. Излишнее тепло может навредить обуви. Запаситесь специальными сушилками для обуви. Их помещают в сапоги, подключают к сети и они нагреваются, при этом не вредят обуви. Если таковых нет, то воспользуйтесь старыми газетами или туалетной бумагой, они быстрее впитывают влагу. Желательно менять их каждые 2-3 часа, так вы ускорите процесс сушки. Рис и наполнитель для кошачьего туалета так же способствуют быстрому высыханию. Поместите обувь в рис или наполнитель, накройте крышкой и оставьте на несколько часов.