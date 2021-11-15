Фото с сайта pexels.com Многие из нас не заморачиваются и стягивают с магазинных полок первую попавшуюся банку с горошком. Уже дома, открыв банку, можно увидеть тот неприятный сюрприз. Но если знать эту маленькую хитрость в выборе продукта вы не ошибетесь. Сейчас очень большой ассортимент предлагают мировые производители консервированной продукции. Но очень часто люди сталкиваются с тем, что от производителя мало что зависит. Горошек и от известного производителя может быть жестким и невкусным. А совсем неизвестная фирма, может предложить очень даже достойный и мягкий продукт. Итак, хитрость заключается в том, что нужно обратить внимание только на одну фразу и дату изготовления продукта. Обращаем внимание на строчку, где обычно прописывают состав. И если там написано,это означает, что он будет вкусным, сочным и нежным. Будет таять во рту! Ну а если в составе указано, что он сделан из сушенного горошка или восстановлен из него, продукт вряд ли порадует вас вкусом. В крайнем случае он подойдет для добавки в суп. Кроме того, идеальный вариант, когда горошек консервируют в июне или в крайнем случае в августе. Так как в летний период горошек молодой и сладкий. Если он изготовлен осенью, то для консервирования брался скорее всего уже не свежий урожай, что скажется на вкусовых качествах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.