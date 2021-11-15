- Этот нацпроект надо было обсуждать с нами, нам его выполнять, - сказал руководитель Ассоциации «Фермерский центр Актобе» Марлен Баймагамбетов. – Чтобы сельское хозяйство развивалось, надо проценты на кредиты и лизинг сделать минимальными, стоимость отруби не должна превышать 50% стоимости товарной пшеницы. Каждому сельскому округу нужна техника для тушения пожаров, а в каждом районе предприятие по переработке мяса, молока, шерсти. Надо решить проблему 16 крестьянских хозяйств, которые оказались в миллиардных долгах, желая приобрести племенной скот в Татарстане.

- В селах некому работать. Нет пастухов, трактористов, доярок. К нам идут работать люди, которые больше нигде не могут устроиться. Работников сельского хозяйства надо наделить льготами, пенсионный возраст снизить для них до 58 лет. Чтобы понять, что такое работать на селе, работникам министерства надо приехать к нам во время посевной, окота, в жару на уборку, - предложил Каиржан Караков из Байганинского района.

Так фермеры выразили недовольство концепцией развития АПК, в которой расписано будущее сельского хозяйства на ближайшие пять лет.Как выяснилось, по направлению минсельхоза они оформили приобретение КРС, а его не поставили. Вместо того, чтобы сеять, заниматься животноводством, люди ходят по судам.Собравшиеся поднимали проблему нехватки земли, которая оказалась в руках тех, кто ею не занимается, обеспечения фермерских хозяйств водой – чтобы ее добыть приходится бурить скважины глубиной до 300 метров, оформления документации на проведение коммуникаций и строительство. Отметим, что на митинг приехали фермеры из Карагандинской и Западно-Казахстанской областей. Они выразили солидарность с коллегами из Актобе. Собравшиеся отправили письмо президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.