Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе актауского городского суда сообщили о рассмотрении дела о мелком хищении. Житель Актау неоднократно совершал кражи в супермаркете, расположенном в 28 микрорайоне. В общей сложности с полок исчезли восемь банок кофе одной марки. Ущерб составил 23 тысяч тенге. Подсудимый и магазин пришли к примирению, как так мужчина возместил ущерб. Производство по уголовному делу прекращено. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.