Предложение поддержал премьер-министр Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В ходе заседания правительства министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что в страну поступила первая партия вакцины Pfizer в количестве 379 тысяч доз. Поставка второй партии планируется до 20 ноября. Вакцинация уже началась
в семи регионах республики, остальные области поэтапно присоединяются. На 16 ноября вакцинированы 1 313 детей, 247 беременных и кормящих женщин.
- Согласно поручения МВК по нераспространению коронавируса на территории республики разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины против COVID-19 Pfizer на коммерческом рынке для вакцинации населения республики по желанию на платной основе. Прошу поддержать, - сказал Цой.
Премьер-министр страны Аскар Мамин ответил, что поддерживает предложение о возможности поставки вакцин в коммерческий сегмент рынка, чтобы желающие могли платно сделать нужную им вакцину.
- Особое внимание уделить режиму хранения вакцин на пунктах их складирования и во время перевозки. В этой связи прошу обеспечить информационно-разъяснительную работу и соблюдение правил вакцинации и ревакцинации, - поручил Мамин.
Всего же в стране первым компонентом вакцин против COVID-19 привито более 8,5 млн человек. Охват подлежащего взрослого населения составил 75,1% или 45,3% от численности населения. Вторым компонентом привито около 7,8 млн человек с охватом 68,8% от подлежащего или 41,5% от численности населения. Согласно мирового рейтинга, из 207 стран, где проводится вакцинация против КВИ, Казахстан по охвату населения вакцинации двумя дозами находится на 104 месте. Среди стран СНГ Казахстан лидирует по охвату населения.
23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал
временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Список лиц для привития Pfizer могут расширить
в будущем. Пока же прививать будут подростков от 12 до 18 лет, беременных с 16-й по 37-ю недели и женщин в период лактации.
11 ноября первую партию доставили в аэропорт Алматы
. В городе проживают около 170 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Примерно 20% родителей, а это более 30 тысяч детей, согласились на иммунизацию. Вакцину направили в 20 городских поликлиник. Также прививать подростков будут в школах
. Но там вакцина храниться не будет, её будут доставлять в соответствии со списками.
