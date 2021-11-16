Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 ноября, в «красной» зоне находятся Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В «жёлтой» зоне к Нур-Султану, Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областям присоединилась Атырауской область. В «зелёной» зоне располагаются Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области. Число инфицированных за сутки в стране увеличилось на 931 человека. С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 958 468 заражённых COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.