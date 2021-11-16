- 30-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, такого же возраста женщина госпитализирована с ушибом грудной клетки. 25-летнему мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, 31-летний мужчина получил резаную рану лобной области и закрытую черепно-мозговую травму, у 59-летнего мужчины - закрытый перелом лодыжки и закрытая черепно-мозговая травма, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, ДТП произошло на Саратовской трассе в районе магазина "Алтындар". Столкнулись ГАЗ-53 и Kia. В результате аварии пострадали пять человек. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что всех пострадавших доставили в многопрофильную больницу Уральска.Все диагнозы предварительные.