- От водителя шёл запах спиртного и полицейские стали оформлять протокол, в ходе оформления было выяснено, что задержанный ранее уже был лишён водительских прав. Мужчина признался, что выпил немного виски и стал предлагать деньги в сумме 100 тысяч тенге. Патрульные отказались и предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки, на что он не отреагировал и положил деньги под коврик служебной машины, - рассказали в полиции.

Фото предоставлено ДП ЗКО Случай произошёл в селе Дарьинск района Байтерек. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, при патрулировании загородной трассы полицейские остановили Toyota Corolla, за рулём которой находился 37-летний мужчина.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 367 УК РК "Дача взятки", а также по статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом ранее лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения".