На долгий срок сдаются в аренду складские помещения по адресу: улмца А. Молдагуловой, 17. В Уральске сдаются в аренду просторные складские помещения. В аренду предоставляются большие площади складских помещений, с отоплением и без отопления. Подведена железнодорожная ветка. Цена от 1500 тенге за квадратный метр. Телефон для справок: 8 702 777 50 02, 8 775 268 81 28.