Дело будет рассматриваться в специализированном межрайонном уголовном суде, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске арестовали подозреваемого в убийстве бывшей жены Фото из архива "МГ" Уголовное дело поступило в суд 12 ноября. На скамье подсудимых 30-летний Бауыржан Хайруллин, который на момент убийства работал главным специалистом в отделе ЖКХ Уральска. Он подозревается в совершении преступления по статье 99 УК РК "Убийство". Досудебное расследование продолжалось семь месяцев. Дело рассматривается под председательством судьи Бакыта Ермаханова. Речь идёт о трагедии, которая потрясла всех уральцев. 19 апреля на улице Урдинская мужчина тяжело ранил женщину. С множественными ножевыми ранениями её доставили в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины - сотрудника отдела ЖКХ Уральска Бауыржана Хайруллина. Сестра погибшей Айнагуль Хайруллиной рассказала, что несмотря на то, что супруги были в официальном разводе, мужчина не переставал преследовать бывшую жену. Без матери остались двое детей. 21 апреля Айнагуль Хайруллину проводили в последний в путь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.